Pallavolo, ancora un ko per la Margutta CivitaLad

Nell'importante scontro salvezza contro la Teatina Chieti le rossoblù hanno perso per 3-1

La Margutta CivitaLad cade ancora. Nell’importante scontro salvezza giocato sabato sul campo della Teatina Chieti è arrivata una sconfitta per 3-1 per le rossoblù. Match che ha visto le padrone di casa vincere nettamente il primo set e nonostante l’equilibrio anche il secondo. Nel terzo parziale buona reazione della squadra di Pietro Grechi che accorcia sul 2-1 ma perde poi il quarto decisivo set. In classifica la Margutta scivola al terzultimo posto ma sempre a -4 dalla salvezza diretta.