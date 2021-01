Pallavolo, anche a Viterbo esulta la Margutta CivitaLad

Seconda vittoria consecutiva per la Margutta CivitaLad che espugna per 3-0 (20-25, 21-25, 14-25) il campo del Viterbo, nella seconda giornata del campionato di serie B2. Un successo netto e meritato ma non così semplice per le rossoblù che nei primi due set hanno sofferto ma dimostrato la loro forza nel finale di entrambi i parziali. Poi nel terzo set tutto facile per Belli e compagne che hanno festeggiato il secondo successo e rimangono a punteggio pieno nel loro girone del campionato di B2.