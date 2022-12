Pallavolo, altro scontro salvezza fondamentale per la 3epc CivitaLad

Vietato sbagliare per la 3epc CivitaLad. Le rossoblù ospitano domani al PalaSport le toscane dell’Arnopolis nella nona giornata d’andata del campionato di serie B2 femminile. La gara prenderà il via alle 17.30 e per capirne l’importanza basta guardare la classifica: al momento Baffetti e compagne sono penultime con 4 punti mentre le avversarie di domani si trovano al quartultimo posto con 7 punti. Vincere per la 3epc vorrebbe dire agganciare le toscane. In casa rossoblù in dubbio Bochagova.