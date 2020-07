Pallavolo, allenamento d’eccezione per i giovani dell’Asp

Continuano gli appuntamenti da non perdere per i giovani pallavolisti locali dell’Asp. Martedì dalle ore 17 alle 20 si terrà, presso il Palazzetto dello Sport “Tamagnini-Insolera”, un allenamento riservato ai giovani pallavolisti locali. Cerimoniere il Direttore Tecnico Prof. Giancarlo de Gennaro, che ha invitato a dirigere questo allenamento il Prof. Bruno Morganti. Il tecnico romano vanta un curriculum di tutto rispetto, ricordiamo, tra gli altri, i molteplici anni trascorsi alla guida del Club Italia. Allenatore della nazionale azzurra Under 17 Campione d’Europa nel 2017, proprio in virtù di questo straordinario risultato, nello stesso anno,è stato insignito del prestigioso Premio Milita, il premio istituito dal ComitatoRegionale Fipav Lazio per ricordare Pietro Milita e riservato ai tecnici che si distinguono per i risultati raggiunti. Il tecnico capitolino è stato inoltre, fino al 2019, Responsabile Area Centro dei processi selettivi ed è, tuttora, docente nazionale e direttore didattico del Corso 2 grado-3 Livello Giovanile. Morganti guiderà quindi questa sessione di allenamento in collaborazione con de Gennaro ed insieme ai tecnici del sodalizio dell’Asp, ma i protagonisti assoluti saranno comunque loro, i giovani pallavolisti locali.