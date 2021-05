Pallavolo, al via la seconda fase di Valcanneto e Santa Marinella Volley

Per le cerveterane subito uno scontro diretto in casa del Mentana. Trasferta anche per le santamarinellesi in Coppa Lazio a Castelnuovo di Porto

Parte questo weekend la seconda fase del campionato di serie C della Polisportiva Valcanneto e del Santa Marinella Volley. Le ragazze allenata da Stefano Cenci iniziano oggi la rincorsa al campionato di serie B con i play off che le vedranno impegnate alle 16,30 in casa del Danima Spes Mentana. Uno scontro diretto importante visto che le avversarie odierne sono prime con nove punti, cioè quelli conquistati nella prima fase contro le altre squadre che sono passate alla seconda, mentre le cerveterane sono seconde con otto. Trasferta a Castelnuovo di Porto invece per le santamarinellesi che domani alle 19 saranno di scena contro le Lupi di Marte per il primo turno di Coppa Lazio. Le giocatrici guidate da Giovanni Guidozzi in classifica, che funziona come per i play off, partono dal terzo posto in classifica con sei punti mentre le Lupi di Marte sono penultime con tre punti.