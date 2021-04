Pallavolo, al Valcanneto il derby contro il Santa Marinella

Tutto facile per le cerveterane che in poco più di un'ora superano le santamarinellesi 3-0

Va alla Polisportiva Valcanneto San Giorgio il derby contro il Santa Marinella Volley andata in scena ieri sera al PalaDeAngelis. La compagine ospite allenata da Stefano Cenci ha infatti vinto con un netto 3-0 ( 20/25- 15/25 – 20/25) nella partita che valeva il recupero della quinta giornata di andata del campionato di serie C in una gara durata poco più di un’ora.

Santamarinellesi che hanno tentato di giocare ma scese in campo con una formazione fortemente rimaneggiata per via delle numerose assenze soprattutto fra le giocatrici più esperte a disposizione del tecnico Giovanni Guidozzi. Le due compagini si affronteranno nuovamente domenica quando ci sarà la gara del girone di ritorno.