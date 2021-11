Vittoria fondamentale in chiave salvezza per la Margutta CivitaLad. Le rossoblù si sono imposte al PalaSport per 3-1 sulla Teatina Chieti portando a casa il secondo successo consecutivo in casa. Match che è stato simile a quello contro le Volley Angels con la squadra di Pietro Grechi che ha ceduto il primo set e vinto meritatamente gli altri tre. Con questa vittoria la Margutta sale in terzultima posizione con 6 punti e può pensare con più fiducia alla salvezza, anche se ci sono ancora tante partite da giocare.