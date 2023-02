Pallavolo, a Civitavecchia si è svolto il concentramento di Volley S3 del CT Viterbo

Domenica scorsa si è svolto al Palazzetto dello Sport di Civitavecchia un concentramento di

Volley S3 del CT Viterbo. La voglia e la determinazione a tornare alla vita dopo un periodo di solitudine sono state straripanti: una meravigliosa onda d’urto di oltre 250 bambini ha “invaso il campo” in rappresentanza di ben 10 società, a dimostrazione che il territorio dell’alto Lazio è in grande fermento. Un enorme sforzo organizzativo portato a termine dallo staff della Pallavolo Civitavecchia con professionalità e competenza, come riconosciuto non solo dal delegato allo sport del Comune di Civitavecchia Matteo Iacomelli ma anche dal consigliere del CT di Viterbo Saverio Fagiani.

Entusiasta il DS rossoblù Roberto Scotti: “Una straordinaria mattinata di sport e di vita. Grazie davvero a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo, sappiamo quanto lavoro c’è dietro. Grazie al DT Giancarlo De Gennaro, ai nostri tecnici, De Gennaro stesso, Barbara D’Agostino, Fiamma Cianfrini, Emanuela Arcai, Marco Ranalli. Grazie ai dirigenti Risi, Pantalone, Baffetti, Scenna e Fadda. E grazie alle ragazze dell’under 18 per il prezioso arbitraggio.“