Pallavolo, 3epc CivitaLad in campo con tanta voglia di rivalsa

Impegno casalingo da non fallire per la 3epc CivitaLad. La squadra guidata da Luca Oggioni, reduce dalla bruciante ultima sconfitta, ospiterà domani al PalaSport, ore 17.30, le umbre del Fossato Perugia. Si tratta di una sfida molto importante in chiave salvezza per la squadra locale: al momento infatti le due compagini hanno gli stessi punti in classifica, 4. Vincere sarebbe fondamentale per tirarsi su dalla pericolosa zona rossa. Qualche dubbio di formazione in casa CivitaLad con Bochagova che potrebbe non farcela per l’importante impegno di domani.