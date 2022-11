Pallavolo, 3epc CivitaLad: con il Grosseto vietato sbagliare

Rossoblù in campo domani, ore 17.30, in una importante sfida salvezza

Sfida salvezza molto importante per la 3epc CivitaLad che vuole dare una bella sterzata al proprio campionato, finora avaro di soddisfazioni. Domani al PalaSport, ore 17.30, le rossoblù ospiteranno il Grosseto, formazione che in classifica ha un punto in più di Baffetti e compagne. Muovere la classifica è l’obiettivo della squadra guidata da Oggioni che darà sicuramente tutto per esultare insieme al suo pubblico.