Pallavolo, 3epc Civitalad attesa da una dura sfida

Sfida esterna difficile per la 3epc CivitaLad. Domani sera, ore 21, le rossoblù saranno di scena a Città di Castello per affrontare le padrone di casa della Trestina. Un match complicatissimo per diversi fattori. La squadra di Oggioni infatti è reduce da un brutto periodo con 4 punti conquistati nelle prime 5 gare di B2 e il terzultimo posto in classifica. Di fronte ci saranno invece le umbre che di punti ne hanno 7 con 3 vittorie e 2 sconfitte finora ma che hanno anche messo in difficoltà le migliori squadre del girone H. Buone notizie dall’infermeria per la CivitaLad che per la sfida di domani sarà al completo e proverà a fare l’impresa.