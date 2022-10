Pallavolo, 3epc a caccia del primo acuto in trasferta

La CivitaLad sarà di scena domani a Perugia, ore 17, contro la formazione ultima in classifica per cercare di bissare il successo ottenuto domenica scorsa

La 3epc CivitaLad vuole fare il bis. Dopo aver ottenuto il primo successo stagionale nella gara casalinga contro il Magione, le rossoblù domani proveranno a vincere nuovamente stavolta nella trasferta di Perugia contro il Bartoccini Fortinfissi, la cadetta della squadra umbra. L’incontro prenderà il via alle ore 17 e di fronte al team locale, al momento a quota 3, ci sarà una compagine ancora ferma a zero punti in classifica e a secco di set vinti. La squadra guidata da Oggioni ha quindi l’occasione per fare il bis e lasciare le zone basse della graduatoria.