Esordio al PalaGalli con vittoria per la Coser Nuoto che questa mattina, nella seconda giornata del campionato di serie B, ha superato per 10-6 le romane dell’Agepi S. 97. Dopo un avvio contratto delle ragazze allenate dal tecnico Daniele Lisi, che chiudono i primi due quarti in svantaggio 4-3, nella riprese la padrone di casa riescono ad avere la meglio, soprattutto fisicamente sulle avversarie, e guidate dalle reti Sacco e Di Basilio (migliore in campo con tre reti), ribaltano il risultato allungando nell’ultimo quarto fino al 10-6. La Coser ora è prima con sei punti insieme al Latina.

Sponsorizzato da