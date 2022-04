Pallanuoto, vittoria buttata per l’Nc che pareggia con l’Acquachiara

Una grandissima amarezza per un pareggio ancora una volta con una rimonta subita in modo clamoroso. Terzo pareggio consecutivo per l’Nc Civitavecchia che ha impattato sul 9-9 contro l’Acquachiara nel recupero dell’ultima giornata d’andata del campionato di serie A2 disputato al PalaGalli. Gara tirata nel primo tempo ma condotta poi dal secondo parziale in poi dai rossocelesti che hanno preso il largo e mantenuto l’ampio vantaggio quasi fino alla fine quando è invece arrivata una beffa clamorosa. I civitavecchiesi infatti ad un minuto dalla fine erano avanti di due reti ma si sono complicati la vita da soli. I campani hanno segnato il gol del -1 a 28 secondi dalla conclusione ma i rossocelesti non hanno saputo gestire il vantaggio, semplicemente lasciando scorrere tutti i secondi a disposizione, e hanno subito il 9-9 all’ultimo secondo utile. Un’amarezza enorme che mantiene comunque l’Nc al penultimo posto con 3 punti di vantaggio sull’Acquachiara.