Quarto ko consecutivo per la Nautilus che a Viterbo ha ceduto per 11-18 contro il Plebiscito Padova. Gara che è stata in totale equilibrio per due tempi e mezzo ma che ha poi visto le verdeazzurre staccare completamente la spina e cedere di schianto alle avversarie che hanno avuto gioco facile nel portare a casa tre punti pesanti. Un crollo preoccupante quello della squadra di Daniele Lisi che contro l’Ekipe Orizzonte e anche nella prima parte del match contro le venete aveva dato buoni segnali ma il blackout accusato tra terzo e quarto tempo contro il Padova deve far riflettere.In casa Nautilus due reti per Tortora, Dimitrova e Ilic, una a testa per Bianchi, Abrizi, Cicognani, Di Basilio e Butic. Sabato serve tornare ai vecchi fasti nella difficile sfida salvezza in programma sul campo del Bogliasco.