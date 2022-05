Pallanuoto, una Coser formato playoff si sbarazza del Volturno

La Coser vince, convince e si vendica dell’andata. E’ stata una domenica da ricordare per le gialloblù che al PalaGalli hanno travolto il Volturno per 12-5. Gara sempre in totale controllo delle civitavecchiesi che hanno chiuso il primo tempo sul 4-1, il secondo sul 7-2 e poi controllato senza particolari problemi la reazione delle ospiti. Un successo importante e meritato in cui a brillare sono state anche e soprattutto le ragazze più giovani come il portiere Bottiglieri, che ha sfoderato alcune parate pregevoli, Braccini, due volte a segno, ma anche Foschi, una rete e Cicognani, doppietta. In generale però la vera forza di questa Coser, che può davvero ambire ai playoff, è il gruppo. La squadra di Daniele Lisi non avrà però il tempo di riposare perchè già martedì, sempre al PalaGalli, alle ore 14 riceverà la capolista Brizz Nuoto.