Buona prestazione ma zero punti conquistati. Al PalaGalli l’Nc Civitavecchia ha perso contro la Canottieri Napoli per 13-8. Partita equilibrata per tre tempi poi nell’ultimo parziale la maggior brillantezza e la forza dei campani è uscita fuori. Per i civitavecchiesi buona prestazione del portiere Maizzani e gol di Valerio Di Bella, autore di una tripletta, Luca Pagliarini, doppietta, Mazzi, Greco e Gatto. La buona notizia di giornata è arrivata da Ischia dove i padroni di casa hanno perso contro il Pescara e mantengono un solo punto di vantaggio sull’Nc Civitavecchia ultima.