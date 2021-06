Pallanuoto, una brutta Nc Civitavecchia perde gara 1 dei playout

Una prestazione scadente e una sconfitta netta ma meritata. Non è andata come sperato la prima gara dei playout per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti, impegnati alla piscina Scandone, hanno perso per 9-4 contro la Canottieri Napoli. Romiti e compagni sono partiti bene con il gol di Castello ma si sono poi sciolti come neve al sole. Nel secondo tempo i campani sono andati avanti di due reti, vantaggio tenuto fino ad inizio quarto parziale quando hanno chiuso senza problemi il match. In rete per gli ospiti oltre a Castello, Checchini, Romiti e Stefano Ballarini. Nc che ha commesso errori clamorosi sia in fase di appoggio che di conclusione a rete, con la difesa dei padroni di casa che ha fatto il bello e cattivo tempo. Adesso servirà decisamente un’altra squadra mercoledì al PalaGalli in gara 2 per allungare la serie e non doversi giocare tutto nella finale salvezza.