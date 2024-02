Pallanuoto, un venerdì in acqua per la Nautilus

Anticipo di venerdì per la Nautilus Civitavecchia impegnata nella seconda gara casalinga di questo inizio di stagione. Domani alle 16:30 Al PalaGalli verrà disputata la quarta gara del campionato di pallanuoto A2 Femminile. Le atlete verdeazzurre accoglieranno il Volturno Sporting Club con la lama tra i denti, cercando il riscatto dopo la gara persa contro Ancona in trasferta.

È un invito a cuore aperto per risollevare il buon umore di una squadra che sta mettendo grande impegno nel primo anno in A2 e che cercherà di migliorare e mantenersi in una buona posizione in classifica per continuare a crescere.

A bordo vasca non mancheranno il Presidente Alberto Braccini, mister Daniele Lisi, il Team Manager Vincenzo Pastorelli e il preparatore atletico Mauro Ronconi.

La squadra, composta da atlete esperte e giovanissime, cercherà di non vanificare il gioco migliorando l’attacco cercando di mettere a frutto il proprio impegno e la voglia di fare bene e di far divertire il proprio pubblico.