Pallanuoto, un punto d’oro per l’Nc Civitavecchia

Secondo pareggio consecutivo per l’Nc Civitavecchia ma stavolta centrato con una bella rimonta nel finale. Nel recupero della settima giornata d’andata del campionato di serie A2, girone Sud, i rossocelesti hanno ottenuto un ottimo punto grazie al 9-9 contro la Vela Nuoto Ancona. Decisivo Luca Pagliarini che ha segnato 4 reti, in gol anche Minisini, Calì, Romiti e Di Bella, ma in generale importante la prestazione di squadra, anche se con qualche errore evitabile. Rispetto a quello con l’Olympic, arrivato subendo una clamorosa rimonta, quello odierno è un pareggio che può essere accolto favorevolmente dai rossocelesti che privi di Simeoni, Visciola e Carlucci fanno un altro passo in avanti in classifica portandosi a quota 8, con due lunghezze di vantaggio sull’Acquachiara ultima e a -5 dal Palermo terzultimo.