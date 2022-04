Pallanuoto, un pari ricco di rimpianti per l’Nc Civitavecchia

Due punti persi più che uno guadagnato. Pareggio che lascia rimpianti incredibili per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti hanno impattato al Foro Italico contro l’Olympic Roma sul 14-14 nella quartultima giornata del campionato di serie A2. Gara equilibrata nei primi due tempi, mentre nel terzo parziale Romiti e compagni sono andati avanti di due reti. Quando l’Nc sembrava in totale controllo, avanti di 4 reti a due minuti dal termine della partita, è arrivata la beffa finale con i romani che hanno segnato le 4 reti decisive per il pari. In evidenza capitan Romiti autore di 6 reti ma bene anche Pagliarini, Iorio e Serrentino. In classifica i civitavecchiesi si portano al penultimo posto con 7 punti.