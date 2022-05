La Coser strappa un pareggio alla capolista grazie ad una gara tutta grinta e cuore e che alla fine può anche lasciare qualche rimpianto. È finito 12-12 al PalaGalli il recupero della sesta giornata d’andata del campionato di serie A2 femminile, girone Sud, giocato tra le gialloblù e la Brizz Nuoto Acireale. Un match dalle mille emozioni e con il risultato in bilico fino agli ultimi secondi. In classifica il sette guidato da Daniele Lisi guadagna un punto importante che li avvicina al terzo posto, adesso distante un solo punto. Coser che nei primi due tempi si è trovata sotto anche di tre reti ma ha sempre recuperato. Molto equilibrati gli ultimi due parziali con un finale da brividi: Tortora e compagne vanno sotto per 12-11, con la Brizz Nuoto che ha l’ultimo possesso a favore con meno di 15 secondi da giocare. Incredibilmente le civitavecchiesi riconquistano il pallone e Mircoli tutta sola al centro segna il gol del nuovo pareggio che fa esplodere l’entusiasmo del PalaGalli. Mancano 9 secondi, la Brizz prova a far salire anche il portiere, perde nuovamente palla la Coser la riconquista ma non ne approfitta nonostante la porta sguarnita. Finisce 12-12 con tra le padrone di casa 5 gol di Citino, 4 di De Mari e uno a testa per Mircoli, Tortora e Foschi.