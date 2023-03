Pallanuoto, un lunedì sera in acqua per la Nautilus

Le civitavecchiesi ospitano domani al PalaGalli, ore 20, l'Agepi nel big match per il primo posto

Arriva la partita tanto attesa in cui ci si giocherà il vertice del campionato di serie B per la Nautilus Civitavecchia. Domani, con primo scatto al centro alle ore 20, al PalaGalli il sette guidato da Daniele Lisi ospita l’Agepi. Si tratta di uno scontro fondamentale per il primo posto del girone laziale, visto che entrambe le formazioni sono a punteggio pieno e hanno battuto senza problemi le rivali finora.

“Nelle altre partite mi interessava la prestazione – afferma il tecnico della Nautilus Daniele Lisi – contro l’Agepi invece conta soltanto la vittoria. Si affrontano le due squadre che quasi certamente andranno ai playoff e noi vogliamo arrivarci da primi in classifica”.

La Nautilus non potrà schierare Buccheri, a causa di un problema fisico. A disposizione tutte le altre.