Pallanuoto, ultima trasferta stagionale per la Coser

Gialloblù di scena domani, ore 14.30, a Roma contro il Vis Nova per cercare l'ultimo punto per il quarto posto matematico

Ultima trasferta della stagione per la Coser. La formazione gialloblù sarà di scena domani, con primo scatto al centro alle 14.30, a Roma contro il Vis Nova, nella penultima gara del campionato di serie A2 femminile, girone Sud. Un match che non varrà per i playoff, sfumati la settimana scorsa nella sconfitta interna con il Cosenza, ma avrà comunque due motivi di interesse: intanto un derby è sempre un derby e va giocato al massimo delle proprie possibilità al di là delle ambizioni stagionali e poi la civitavecchiesi vorranno mantenere quel quarto posto attuale, frutto di un’annata di alto livello. Per farlo serve conquistare un punto nelle ultime due giornate di campionato. Per quanto riguarda la formazione nessun problema per Daniele Lisi che avrà tutte a disposizione.