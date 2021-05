Pallanuoto, tutto facile per la Coser

Successo rotondissimo per la Coser nella seconda giornata del campionato di serie B. All’esordio al PalaGalli le gialloblù travolgono per 21-2 l’Aquademia. Partita senza storia già chiusa nel primo tempo che la squadra di Daniele Lisi chiude sul 7-0. Le ospiti trovano pochissime occasioni per segnare mentre Tortora e compagne vanno ripetutamente in gol con facilità. In casa Coser poker per Braccini e Sartorelli, triplette per Tortora, Camboni e Regoli, doppietta per Foschi e gol di Cicognani e Luciani. In classifica il sette di Lisi si porta a quota 6, a punteggio pieno dopo due partite disputate.