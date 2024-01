Pallanuoto, tre atlete della Nautilus selezionate per la rappresentativa giovanile regionale

Amaranta, Giorgia e Serena hanno potuto divertirsi e confrontarsi con le coetanee provenienti dai club Agepi, Sis Roma, Aquademia, Italica, SS Lazio, Castelli Romani e Roma Vis Nova.

“É un grande orgoglio – affermano dalla Nautilus – per la società civitavecchiese far parte con continuità alle attività federali giovanili e non, e soprattutto vedere le proprie giovanissime atlete mettersi in gioco in queste importanti opportunità per la propria crescita.

Un’esperienza significativa che potranno ripetere venerdì 19 gennaio per un nuovo allenamento, ma soprattutto che premia la loro passione verso la pallanuoto, soprattutto in questo momento difficile in cui il gruppo giovanile non ha possibilità di allenarsi e si stanno susseguendo degli incontri per permettere alle giovani di tornare in acqua”.