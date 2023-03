Pallanuoto, trasferta proibitiva per l’Nc Civitavecchia

Altra trasferta molto difficile per l’Nc Civitavecchia che però deve cercare l’impresa per conquistare punti importanti in chiave salvezza. I rossocelesti saranno impegnati domani, alle ore 19.30, alla piscina Zero9 per affrontare l’Olympic Roma dell’ex Enrico Calcaterra. Una gara proibitiva con i civitavecchiesi sempre ultimi con soli 8 punti e i romani quarti a quota 25 e in piena corsa per un posto play-off.