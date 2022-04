Pallanuoto, torna l’incubo sconfitta per l’Nc

Non riesce l’impresa all’Nc Civitavecchia impegnato nella difficile trasferta a Catania. I rossocelesti hanno ceduto ai padroni di casa della Muri Antichi per 11-7 nella terzultima giornata del campionato di serie A2. La gara è stata in totale equilibrio per tre tempi ma come successo nelle ultime partite i civitavecchiesi hanno pagato gli errori decisivi nell’ultimo parziale.Per l’Nc in evidenza Pagliarini che ha segnato 3 reti. Di Romiti, Di Bella, Simeoni e Carlucci le altre marcature. E a peggiorare la situazione sono stati gli altri risultati di giornata in particolare la vittoria interna dell’Acquachiara contro la Vela Nuoto Ancona. In classifica il sette guidato da Marco Pagliarini e Aurelio baffetti torna all’ultimo posto, agganciato proprio dai campani a quota 9.