Pallanuoto, torna l’incubo sconfitta per l’Nc Civitavecchia

Neanche il tempo di festeggiare il successo di Pescara che l’Nc Civitavecchia ha incassato una nuova sconfitta. Impegnati ad Anzio contro il Latina i rossocelesti sono stati superati per 12-9 dai padroni di casa, in una importante sfida salvezza. Gara iniziata malissimo per i civitavecchiesi che hanno chiuso il primo tempo sotto 5-2 e non sono più riusciti a ridurre il parziale nonostante un ultimo parziale buono. Per i civitavecchiesi tripletta di Carlucci, doppietta di Pagliarini e reti di Minisini, Gatto, Mazzi e Silvestri. In classifica cambia poco con l’Nc ultima con 8 punti, sempre a -1 dall’Ischia.