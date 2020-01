Pallanuoto, torna in acqua l’Enel Snc

Dopo lo stop per le festività natalizie torna a giocare l’Enel Snc. Nella quinta giornata del campionato di serie A2 girone sud, i civitavecchiesi faranno visita domani, ore 18, all’Arechi. Situazione di classifica simile quella delle due squadre con l’Snc avanti di due punti. Una gara quella che si giocherà alla piscina Vitali di Salerno che si preannuncia molto combattuta con l’incognita della tenuta fisica, visto che la squadra di Marco Pagliarini nel periodo di stop non ha svolto partite amichevoli. Assente in casa Snc lo squalificato Minisini.

