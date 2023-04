Pallanuoto, sorride la Centumcellae. Battuta la Promogest

I biancorossi tornano al successo vincendo in Sardegna per 10-7 contro la Promogest

Torna subito il sorriso in casa Ipertecnica Centumcellae. I biancorossi, reduci dal ko con la Sis Roma, hanno vinto in Sardegna, a Quartu Sant’Elena, contro la Promogest Cagliari per 10-7, nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie C. Gara equilibrata ma con i civitavecchiesi sempre avanti e in controllo. Decisive le doppiette di Andrea e Gianluca Muneroni, Midio e Morachioli e le reti di Benni e Moretti. Con questo successo la Centumcellae si porta a quota 24 in classifica.