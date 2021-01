Pallanuoto, Snc ko all’esordio

La prima giornata del campionato di serie A2 non sorride all’Snc. I rossocelesti, impegnati in trasferta contro l’Ancona, sono andati ko per 14-10. Risultato pesante frutto di un inizio shock, con un parziale di 3-0 in favore dei padroni di casa, e un finale in grande sofferenza. Nel secondo e nel terzo tempo però i civitavecchiesi hanno dato l’impressione di giocarsela alla pari, raggiungendo anche il momentaneo pareggio sull’8-8. Miglior realizzatore per l’Snc è stato Checchini con 3 reti. Due i gol per Romiti e Stefano Ballarini, a completare il tabellino le reti di Castello, espulso nel quarto tempo, Iorio e Alessio Ballarini.