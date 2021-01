Pallanuoto, Snc-Arvalia rinviata al 6 febbraio

La partita in programma sabato tra Enel Snc e Roma 2007 Arvalia è stata rinviata a sabato 6 febbraio a causa di alcuni problemi che riguardano il PalaGalli. L’impianto dove i rossocelesti dovrebbero giocare le gare casalinghe di questa stagione, lo stadio del Nuoto Marco Galli, dopo undici mesi di chiusura, ha manifestato problemi all’impianto di riscaldamento non consentendo la ripresa delle attività in tempo utile per la disputa della seconda giornata del campionato di serie A2 girone centro.

“Dobbiamo ringraziare in primis la Roma 2007 Arvalia – commenta Marco Pagliarini, presidente e allenatore dell’Snc – per la sportività manifestata nei nostri confronti consentendoci di rinviare la partita, la cosa non era scontata perché il regolamento prevede l’utilizzo di un impianto alternativo ovvero il Foro Italico di Roma. Devo ringraziare espressamente Mario Fiorillo e tutta la dirigenza della Roma, ovvio che il buon senso ha prevalso, però, e voglio ripetermi, intendo rilevare il grande gesto sportivo. Voglio anche ringraziare il Comitato Regionale e la FIN per la disponibilità”.

Tutti gli incontri saranno disputati a porte chiuse, la SNC Civitavecchia trasmetterà in live streaming tutte le partite in casa tramite il proprio canale youtube visibile dal sito della società https://snc1950civitavecchia.it.