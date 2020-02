Pallanuoto, sfida salvezza importante per l’Enel Snc

I rossocelesti ricevono domani al PalaGalli, ore 16.30, il Cus Uni.Me che in classifica ha 2 punti in più

Decima giornata del campionato di serie A2 per l’Enel Snc. I rossocelesti ospitano domani, nell’insolito orario delle 16.30, al PalaGalli il Cus Uni.Me, formazione che in classifica ha due punti in più dei civitavecchiesi. Una gara quindi fondamentale in chiave salvezza con la squadra di Marco Pagliarini che dopo il pareccio con il Tuscolano deve cercare di non fallire nuovamente l’appuntamento con la vittoria. Tra le fila dell’Enel Snc mancherà lo squalificato Luca Pagliarini.