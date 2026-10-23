Riparte la caccia della Nautilus Civitavecchia alla ricerca dei primi punti stagionali. Si gioca domani alle 15.30 l’importante sfida salvezza che vedrà la squadra civitavecchiese impegnata in trasferta contro il Bogliasco nella quinta giornata del campionato di serie A1. Match che arriva a pochi giorni dalla dolorosa sconfitta interna contro il Plebiscito Padova e che vedrà una sfida tra le due compagini che si trovano in fondo alla classifica. Al momento Tortora e compagne sono ultime con zero punti mentre le liguri hanno un punto in più. Chi vince potrà sicuramente avere una bella iniezione di fiducia mentre chi perde vedrà la sua strada ancora più in salita.