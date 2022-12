Pallanuoto, sfida proibitiva per l’Nc Civitavecchia

Inizia con una sfida molto difficile il mese di dicembre dell’Nc Civitavecchia. I rossocelesti, reduci dal bruciante ko subito sabato scorso in casa contro il Latina, domani alle 17.30 saranno di scena a Napoli per affrontare la Canottieri, una delle squadre più forti del proprio girone. Decisamente diverso il cammino di questo inizio di campionato delle due squadre. Da una parte i campani che in quattro partite hanno racimolato 9 punti, perdendo solo nella vasca della Florentia capolista del campionato insieme alla Vis Nova, dall’altra i civitavecchiesi che invece in questo inizio di stagione hanno vinto un solo match e ne hanno persi tre. Nc Civitavecchia che in classifica ha 3 punti ed è penultima.