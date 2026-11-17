Si gioca domani sera il posticipo della settima giornata del campionato di serie A1 femminile che vedrà la Nautilus Civitavecchia di scena ad Ostia per sfidare la Sis Roma, con primo scatto al centro alle 20. Una gara proibitiva per le verdeazzurre reduci dal successo importante contro la Vela Nuoto Ancona. Le romane sono quarte in classifica con 12 punti mentre le civitavecchiesi al momento occupano la penultima posizione a quota 3. In casa Nautilus quindi il match di domani sarà importante in preparazione a quello successivo, in programma questo sabato a Viterbo contro la Lazio, squadra ultima in classifica.
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Pallanuoto, sfida proibitiva per la Nautilus Civitavecchia che fa visita alla Sis Roma
Si gioca domani sera il posticipo della settima giornata del campionato di serie A1 femminile. Alle 20 le civitavecchiesi giocheranno ad Ostia