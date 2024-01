Pallanuoto, scontro per il primo posto per l’Nc Civitavecchia

Domani al PalaGalli, ore 17, match molto importante per i rossocelesti in serie B

Scontro diretto importante per l’Nc Civitavecchia, in acqua domani al PalaGalli ore 17. Si giocherà la quarta giornata del campionato di serie B maschile, girone 2, con i rossocelesti che se la vedranno con l’Us Locatelli. A rendere evidente l’importanza del match sono i punti in classifica: entrambe le compagini si trovano al primo posto con 9 punti, a punteggio pieno dopo tre giornate, e chi vince potrebbe già allungare sulla rivale e diventare la favorita numero uno per il primo posto finale, anche se va detto siamo solo ad inizio stagione.