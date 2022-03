Pallanuoto, sconfitta a testa alta per l’Nc Civitavecchia

E’ arrivato il secondo ko consecutivo ma contro la squadra che sta dominando il girone Sud per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti hanno perso per 12-7 al PalaGalli contro la Roma Vis Nova dell’ex Alessandro Calcaterra. Gara decisa nei minuti finali del secondo e terzo parziale quando Romiti e compagni hanno sbagliato qualche occasione di troppo mentre gli ospiti, ancora imbattuti in questa stagione, sono stati più concreti. Per l’nc doppiette di Romiti, Luca Pagliarini e Martinelli e gol di Iorio. Per i civitavecchiesi le brutte notizie sono arrivate dalle dirette concorrenti alla salvezza. L’Acquachiara ha vinto 10-4 con il Sori e soprattutto il Tuscolano ha clamorosamente battuto fuori casa i Muri Antichi. In classifica i rossocelesti rimangono ultimi da soli con 3 punti, 3 in meno dell’Acquachiara, a -4 dal Sori e a -7 da Tuscolano e Palermo ma anche con 3 gare ancora da recuperare.