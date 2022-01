Pallanuoto, rinviato il match tra Ancona e Nc Civitavecchia

Non si giocherà la gara tra Vela Nuoto Ancona e Nc Civitavecchia, a causa di alcune positività al covid nel gruppo squadra dei marchigiani. Il match valido per la settima giornata d’andata del campionato di serie A2 maschile era in programma sabato alle ore 16 alla piscina Passetto di Ancona. La Federnuoto comunica che, in relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle misure di sicurezza per ridurre il rischio di contagio, a seguito della comunicazione del presidente della Vela Nuoto Ancona con contestuale dimostrazione dell’esito positivo al tampone rapido di quattro atleti, l’incontro è stato rinviato a data da destinarsi.