Pallanuoto, rinviata la gara tra Nc Civitavecchia e Acquachiara

Sembrava tutto pronto per il ritorno in acqua dell’Nc Civitavecchia e invece bisognerà attendere ancora. La partita contro l’Acquachiara, valida per l’ultima giornata d’andata di A2 e prevista originariamente per domani alle ore 15 al PalaGalli, è stata rinviata. L’ultimo giro di tamponi del gruppo squadra rossoceleste ha infatti dato delle brutte notizie, con quattro positività al Covid ravvisate. La Fin ha quindi ufficializzato lo slittamento della gara, rinviata a data da destinarsi. Nc che quindi dovrà fermarsi nuovamente.