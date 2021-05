Pallanuoto, quarta vittoria consecutiva per la Coser

Altra vittoria, la quarta di fila, per la Coser. Al PalaGalli le gialloblù hanno travolto l’Ede Nuoto per 12-1. Il risultato dice tanto ma non tutto perchè il divario in acqua è stato anche più ampio con le padrone di casa che in attacco hanno sbagliato tanto, tra cui due rigori, ma in difesa hanno concesso pochissimo alle ospiti, a segno solo nel primo tempo. Migliori marcatrici di giornata Tortora e Foschi, entrambe con 3 reti. Coser che rimane imbattuta al primo posto e sabato sarà di scena in trasferta contro la Lazio, squadra con cui condivide la prima piazza.