Pallanuoto, Puppi e Comodi Ballanti confermate con la rappresentativa Lazio

Altra grande soddisfazione per la Coser, stavolta dal proprio settore giovanile. Due atlete, classe 2008, sono infatti state convocate dalla rappresentativa del Lazio per partecipare al prestigioso trofeo “Alfredo Provenzali”. Si tratta di Lucrezia Puppi e Alessia Comodi Ballanti, allenati alla Coser da Venere Tortora. Nei giorni scorsi si è tenuta la selezione, a cui ha partecipato anche un’altra atleta gialloblù Alessandra Pirone, che però non è stata scelta nella rosa della rappresentativa laziale. Il trofeo è in programma nelle giornate di oggi e domani alla piscina Cascione di Imperia e riservato alle ragazze del 2008 e del 2009. La rappresentativa laziale esordirà oggi alle 19 contro il Veneto mentre domani ci sarà un doppio impegno. Alle 10 la sfida con la Toscana e alle 16 contro la Liguria.

“Una grande soddisfazione – spiega Venere Tortora – veder crescere così tanto queste ragazze. Meritano davvero tutto questo perchè si impegnano tanto in tutti gli allenamenti. La crescita del nostro settore giovanile è evidente ed è il segno di tutto il buon lavoro che facciamo ormai da anni insieme a Daniele Lisi, Mauro Ronconi e tutto lo staff della Coser”.