Dopo i successi in Conference Cup la Nautilus Civitavecchia trova il primo sorriso anche nel campionato di serie A1. Nell’importante sfida salvezza contro la Vela Nuoto Ancona le civitavecchiesi si sono imposte per 16-13. Primi due tempi di grande equilibrio poi dalla metà del terzo parziale Tortora e compagne hanno dato il meglio riuscendo a prevalere sulle avversarie. Sugli scudi Bianchi con 5 reti, Tortora e Butic, entrambe a segno con un poker. In rete anche Ilic con una doppietta e Braccini. La classifica si fa più incoraggiante con la Nautilus adesso penultima a quota 3, in compagnia proprio dell’Ancona, a +1 sulla Lazio.