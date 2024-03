Pallanuoto, primo stop stagionale per l’Nc Civitavecchia

I rossocelesti sono andati ko in trasferta contro la Locatelli per 11-6 ma rimangono al primo posto

Dopo 12 risultati utili consecutivi, arrivato il primo ko di questa stagione per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti hanno perso per 11-6 alla piscina scoperta di Sori contro la Locatelli Genova, nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie B, girone 2. Una gara storta per i civitavecchiesi, reduci da un campionato fin qui strepitoso e che comunque non verrà intaccato dal ko. Decisivo il terzo tempo quando, dopo un iniziale equilibrio, i padroni di casa hanno allungato in maniera decisiva. Espulso Luca Pagliarini. Nc che rimane largamente al primo posto con 34 punti, al secondo c’è il Rapallo a quota 27, quindi a -7 dai civitavecchiesi, mentre un gradino più in basso con 26 punti c’è il Lerici e al quarto posto l’Aragno a quota 24.