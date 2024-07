Pallanuoto, primo colpo della Nautilus: arriva Marussi

Primo importante colpo di mercato per la Nautilus Civitavecchia. La società civitavecchiese ha ottenuto in prestito dal Trieste la giovane Grace Marussi. Si tratta di una classe 2004 che però vanta già diverse esperienze tra serie A1 e nazionale giovanile e che sicuramente aumenterà la qualità della rosa del club del presidente Alberto Braccini.

“Diamo il benvenuto a Grace Marussi- affermano dalla Nautilus – giocatrice duttile che nonostante la sua giovane età ha già maturato esperienze in campionati di serie A1.