Pallanuoto, playoff: inizio al top per la Coser

Le gialloblù travolgono a Viterbo l'Aquarius Trapani per 18-3 e centrano il primo successo negli spareggi per la serie A2

Ottima la prima per la Coser ai playoff. Le gialloblù hanno vinto largamente per 18-3 contro l’Aquarius Trapani nella prima gara degli spareggi di B femminile. Un successo mai in discussione con le civitavecchiesi che hanno continuato la striscia di successi consecutivi, arrivata adesso ad 11. A Viterbo la squadra guidata da Daniele Lisi ha dominato con Tortora sugli scudi e autrice di ben 7 reti. Domani si giocheranno le due sfide decisive per cercare di arrivare nei primi due posti, quelli che valgono la promozione in A2: alle 10.30 ci sarà la sfida contro gli abruzzesi del Pescara, mentre alle 16.30 l’ultimo match contro la Lazio.

“Abbiamo rotto il ghiaccio – commenta Lisi – ed era importante. Il livello domani si alzerà sicuramente, ci aspetta un altro tipo di partita sia la mattina che il pomeriggio. Oggi però ho visto buone cose e sono soddisfatto”.