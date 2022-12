Pallanuoto, per l’Nc Civitavecchia un Natale all’ultimo posto

La peggior versione stagionale dell’Nc Civitavecchia ha subito un’altra sconfitta casalinga. I rossocelesti al PalaGalli hanno ceduto per 8-2 all’Olympic Roma. Un risultato pesante che evidenzia bene la differenza che si è vista in campo. A differenza della sconfitta di sabato scorso con la Florentia stavolta Romiti e compagni hanno giocato male sia in difesa che, soprattutto, in attacco non riuscendo a contrastare i romani che hanno avuto vita facile. Dopo l’equilibrio iniziale l’Olympic ha allungato nel secondo tempo e poi preso il largo nel terzo parziale. Per i rossocelesti gol di Pagliarini e Carlucci. Per effetto di questa sconfitta l’Nc chiude il 2022 all’ultimo posto con 3 punti.