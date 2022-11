Pallanuoto, per l’Nc Civitavecchia un debutto con tante incognite

È tempo di esordio nel nuovo campionato per l’Nc Civitavecchia. I rossocelesti nel tardo pomeriggio di domani, primo scatto al centro alle 18.30, saranno di scena ad Acilia per affrontare la Lazio nella prima giornata della serie A2, girone Sud. Gara che ci si attende molto complicata per i civitavecchiesi per tanti motivi diversi. In primis per il fatto che la società civitavecchiese ha saputo di dover disputare nuovamente l’A2, dopo la retrocessione della passata stagione, solo tre settimane fa e ha quindi dovuto accelerare gli allenamenti in vista dell’esordio odierno in cui non arriverà al top e poi anche per il valore degli avversari, neo retrocessi dall’A1.