Pallanuoto, per l’Nc Civitavecchia arriva la gara più importante della stagione

Domani, ore 15, al PalaGalli sfida salvezza da non fallire per i rossocelesti che affrontano l'Ischia con l'obiettivo di sorpassarla in classifica

Una partita da non fallire assolutamente. L’Nc Civitavecchia ospita domani alle 15 al PalaGalli l’Ischia. Si gioca la nona giornata d’andata del campionato di serie A2 con i rossocelesti ultimi con 3 punti che sfidano la squadra penultima in classifica a quota 4. Occasione da non perdere quindi per cercare di sopravanzare gli avversari di domani e posizionarsi al penultimo posto. Match che vedrà in acqua tra le fila campane anche Amaurys Perez, forte ed esperto giocatore che ha fatto parte della Nazionale italiana, con cui ha vinto una Coppa del Mondo nel 2011, e che negli ultimi anni ha partecipato ad alcuni reality in tv come l’Isola dei famosi e il Grande Fratello Vip.